لجنة أم القيوين تطالب بمنح الموظفين ساعتين للتصويت

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد المستشار راشد جمعة رئيس اللجنة الانتخابية في أم القيوين، أن اللجنة الانتخابية في الإمارة خاطبت كافة الدوائر الحكومية والمحلية لتسهيل خروج الموظفين لمدة ساعتين عند البدء في عملية التصويت المبكر، والذي سوف يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل، كما سوف يتم مخاطبة القطاع الخاص للسماح للموظفين الإماراتيين بالخروج بهدف التصويت المبكر.

وأضاف أن اللجنة جهزت مركزين للاقتراع في أم القيوين لاستقبال الناخبين في الخامس من أكتوبر المقبل أحدهما بقاعة الاتحاد، والثاني في المدرسة الفنية الثانوية بمنطقة فلج المعلا، حيث تم عمل التجهيزات اللازمة لتركيب أجهزة التصويت فيهما، وذلك حتى يصل الناخبون إلى مقري الانتخاب لتحقيق أعلى نسبة تصويت على مستوى الدولة، كما كان في الانتخابات الماضية، لافتاً إلى أنه تم تجهيز مركز قاعة الاتحاد لاستقبال الناخبين في عملية التصويت المبكر.

مرشحون

وأضاف رئيس اللجنة الانتخابية في أم القيوين، أنه تم تنبيه المرشحين والبالغ عددهم 19 مرشحاً ومرشحة من المحظورات التي يمكن أن يقع فيها الناخب أو المرشح، والتي تترتب عليها عقوبات قانونية تصل إلى الحرمان من الترشح أو استكمال العملية الانتخابية، كما أن قواعد الحملات الانتخابية التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات تحظر على المرشح عدم خداع الناخب أو التدليس عليهم، أو استخدام أسلوب التشهير والتجريح بالمرشحين الآخرين، منبهاً كافة المرشحين بضرورة التقيد بشروط الانتخابات - خاصة - في فترة الصمت الانتخابي.

ودعا كافة الناخبين إلى ضرورة التفاعل مع ذلك العرس الديمقراطي والاستحقاق الدستوري لاختيار المرشحين الذين يستأنسون فيهم الكفاية والقدرة على إيصال أصواتهم ومقترحاتهم إلى الجهات ذات الصلة، كما أن المشاركة في التصويت الانتخابي أصبحت فرض عين على كافة المواطنين والمواطنات.