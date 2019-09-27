تطبيق معايير السلامة في المقار الانتخابية بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، عن استيفاء المقار الانتخابية في الإمارة لشروط الوقاية والسلامة من الحريق، وذلك للمحافظة على سلامة الناخبين واللجنة الانتخابية في أيام التصويت التي ستصادف الفترة من 1 ـ 5 أكتوبر المقبل.

وقال العميد راشد جاسم مجلاد نائب مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان إنه تم إنجاز عمليات التفتيش والوقوف على اشتراطات الوقاية والسلامة للمقار الانتخابية لإمارة عجمان، بفريق مشكل برئاسة الملازم أول مهندس ماجد محمد النعيمي رئيس قسم الوقاية والسلامة، للتأكد من تطبيق معايير الوقاية والسلامة في المنشآت المعتمدة عالمياً لضمان حماية المجتمع وسلامة الأرواح وتنفيذ وتسهيل أعمال لجنة الانتخابات خلال أيام التصويت.

اشتراطات

وأكد أن الهدف الأول من التفتيش والتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة لمقار الانتخابات، كما تم إجراء عدد من عمليات الإخلاء التدريبية لقياس الجاهزية، والعمل على توعية فرق السلامة والمعنيين من المنظمين بالأخطار المترتبة على عدم الامتثال لهذه الاشتراطات والوقوف على نقاط الضعف لكل مبنى وإبرازها لتتم صيانتها ومعالجتها خلال فترة زمنية مناسبة.

وأضاف: «تلقينا العديد من ردود الأفعال الإيجابية بهذا الشأن والبدء في تطبيق اشتراطات السلامة في المقار الانتخابية، تبعاً لتقارير التفتيش الصادر من مفتشي الوقاية والسلامة للحد من الأخطار المرتبطة بقصور تنفيذ اشتراطات السلامة».