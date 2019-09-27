سلطان بن خليفة: أحلامنا عانقت الفضاء

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، أن انطلاق أول رائد إماراتي إلى المحطة الدولية في الفضاء هو تحقق لحلم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أن يصل أبناء الإمارات إلى الفضاء وريادة هذا المجال وبقوة.

كما أكد أنه تجسيد لأحلام الإمارات التي لا حدود لها، وأكد سموه أن تحقق الأحلام يأتي في ظل دعم القيادة الرشيدة، وقال:

دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دوماً تثمر تفوق وريادة الإمارات في كل المجالات والقطاعات.

وتحدث مشيداً بالبطل هزاع المنصوري قائلاً: هزاع هو دليل على التفوق الإماراتي والسيادة لأحلامنا في جيل يحقق لنا الأحلام ويثبت أنه لا حدود لسقف التميز والطموح.

وقال سموه إن انطلاق أول رائد فضاء إماراتي يجسد اليوم تحقق طموح الإمارات في ريادة قطاع الفضاء على المستوى العالمي، وهو يحمل الكثير من الرسائل المهمة للعالم بأن الشاب الإماراتي لديه القدرة والإمكانات ويمتلك الصفات المعنوية التي تبشر بمستقبل أكثر إشراقاً وإبهاراً لشباب الإمارات وحضوره على المستوى العالمي والدولي.

واعتبر سموه أن لحظة وصول هزاع المنصوري هي لحظات استثنائية في تاريخ دولة الإمارات والمجال الفضائي الوطني، حيث ندخل معاً عصر برامج الرحلات الفضائية المأهولة، وتأتي إضافة جديدة لشبابنا في الجهود العالمية المبذولة من أجل رفاهية البشرية.