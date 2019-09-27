أول بطلة للألعاب القتالية: الإنجاز ثمرة دعم القيادة

المصدر: أبوظبي - وام

أعربت ريم عبدالكريم الهاشمي، أول بطلة عالم للألعاب القتالية التي تدرس الفضاء في جامعة خليفة، عن فخرها بنجاح رحلة هزاع المنصوري التاريخية للفضاء كأول رائد إماراتي يحقق حلم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه.

وقالت ابنة الـ 18 عاماً، التي كانت أول لاعبة إماراتية للجوجيتسو تفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للبالغات حزام أزرق في أبر يل الماضي، وبلقب أفضل لاعبة إماراتية حزام أزرق العام الماضي، إن دعم القيادة الرشيدة وراء كل الإنجازات التي تحققها الدولة في مجال علوم الفضاء، متمنية أن تكلل رحلة هزاع المنصوري بالنجاح، وأن يعود للوطن بأفضل صحة وأتم حال، وأن يحالفها التوفيق في دراستها بمجال الفضاء وتواصل نجاحاتها كأول بطلة عالم للألعاب القتالية تدرس هذا التخصص النادر.

وقالت الهاشمي: «أمارس رياضة الجوجيتسو منذ 4 سنوات، وتعلمت الكثير منها، فهي تكسب ممارسيها العديد من القيم أبرزها الانضباط والصبر والتحمل والشجاعة والثقة بالنفس والذكاء والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت السليم، وفي ظني أن كل هذه القيم التي تسهم في بناء جيل قوي بالإمارات ضرورية لرائد الفضاء، الذي يجب أن يكون بحالة بدنية ذهنية ومميزة، وأنها على ثقة من أن أبناء الإمارات قادرون على تحدي المستحيل عندما تتوفر لهم الفرصة».

وعن رحلة هزاع المنصوري ودلالاتها بالنسبة لها شخصياً باعتبارها دارسة لعلوم الفضاء، قالت: «بداية أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان إلى قيادتنا الرشيدة التي تستثمر في أبناء الإمارات، وتثق في قدراتهم، ولولا هذا الدعم وتلك الفرص التي توفرها الدولة لأبنائها لما حققت هي لقب بطولة العالم في لعبة قتالية مثل الجوجيتسو، ولما وصل المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، وأنا وكل زملائي في جامعة خليفة نتابع رحلة المنصوري بالمزيد من الثقة».