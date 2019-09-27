منتدى بعجمان يدعم التقنيات الحديثة لتحسين المستوى الصحي

المصدر: عجمان - وام

نظمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان فعاليات منتدى عجمان الأول لمكافحة آفات الصحة العامة، وذلك بهدف تعريف كل فئات وشرائح المجتمع بالآفات وأنواعها وطرق مكافحتها وبحث التحديات وإيجاد الحلول ودعم كل التقنيات الحديثة وتعزيز التكنولوجيا، التي تعمل على تحسين المستوى الصحي.

حضر المنتدى عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومديرو العموم في الجهات الحكومية والوزارات الاتحادية وبمشاركة لافتة من الشركات والجهات المعنية بالصحة.

وأكد النعيمي أن دائرة البلدية تضع صحة المواطن وسلامته على رأس أولويات عملها، وتسعى جادة لتدشين المبادرات النوعية، التي ترتقي بالإمارة لتكون مدينة صحية، ينعم سكانها وزوارها بالعيش الآمن والصحي.

وأوضح أن المنتدى يأتي لتحقيق الهدف الذي يتمثل بجمع الشركاء والجهات المهتمة والمتخصصة وتكاتف جهود في مجال مكافحة آفات الصحة العامة ولإيجاد جسور مستمرة لتبادل المعلومات والتعرف على أحدث التطورات بالمجال وبناء علاقات مثمرة بين جميع المهتمين.

من جانبه أوضح المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة أن إدارة الصحة العامة تولي اهتماماً دائماً بمكافحة الآفات، حيث توكل قسم مكافحة آفات الصحة العامة اعتماد الشركات الناشطة بمجال تقديم خدمات مكافحة آفات الصحة العامة. من جهته قدم المهندس عبدالله التميمي مدير إدارة الصحة العامة بالبيئة شرحاً مفصلاً عن جهود الدائرة في محافظة صحة وسلامة الأفراد.