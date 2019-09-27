«الوطني» يقدم مقترحات لقوانين استرشادية عربية لقطاع الفضاء

المصدر: القاهرة - البيان

قدمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي مقترحات لقوانين استرشادية عربية لاجتماع المؤتمر السنوي السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي اختتم أعماله أمس بالجامعة العربية بمشاركة أحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

وأفادت المذكرة التفسيرية التي قدمها أحمد شبيب الظاهري بأن أهمية القوانين الاسترشادية العربية تأتي بدورها في تفعيل المنظومة التشريعية العربية لتكون بمثابة مرجع قانوني للدول والتشريعات الوطنية في الدول العربية، وذلك لتنظيم قوانينها الداخلية.

وأضاف أن اقتراح الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي يأتي نتيجة الوتيرة المتسارعة في سباق التكنولوجيا والعلم والبحوث في العالم، والبحث عما هو جديد واستثمار الفرص في ظل ثورة صناعية رابعة. وشدد على ضرورة أن تقوم الدول العربية بتوحيد التشريعات لإيجاد أفضل الممارسات التي من خلال ستؤدي إلى تحقيق اقتصادات تنافسية قائمة على البحث والمعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية.