مجلس يوعي بالسلامة المرورية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي العهد محاضرة في مجلس عبدالله مهير الكتبي بإمارة أبوظبي بعنوان (السلامة المرورية) ضمن أنشطتها لتوعية المجتمع في إطار حملة «درب السلامة».

وأكد العميد سالم بن براك الظاهري، نائب مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز ورفع مستوى وتنمية الثقافة المرورية للسائقين، من خلال برامج وحملات مجتمعية مباشرة مع الجمهور، تنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة ومتابعة القيادة الشرطية في رفع مستويات الحفاظ على الأرواح وزيادة الشعور بالأمن والأمان.

سلوكيات

وأوضح أن الحملة تسلط الضوء على السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض السائقين، وتوضيح خطورة تلك السلوكيات على السلامة المرورية، وتعمل على ترسيخ احترام قانون السير والمرور، وتعزيز الشراكة المجتمعية من خلال حضور مجالس ديوان ولي العهد واللقاءات التفاعلية المباشرة مع الجمهور.

ونوه إلى ضرورة منح الأولوية وإفساح الطريق لمركبات الإسعاف والدفاع المدني والشرطة والمواكب الرسمية وعدم عرقلة أو تأخير تحركها على الطريق، حيث تكمن خطورة عدم الإفساح في تأخير زمن سرعة الاستجابة للحوادث لتقديم خدمات الإسعاف للمصابين ومعالجة الحرائق، التي قد تؤدي إلى مضاعفات الإصابات وتفاقم الحوادث، في حال عدم الوصول بالوقت والمعالجة السريعة.

غرامة

دعا إلى ضرورة التزام السائقين بالتوقف عند تشغيل إشارة قف بالحافلات المدرسية، وجعلها ثقافة وسلوكاً ملزماً بهدف الحفاظ على حياة وسلامة الطلاب، موضحاً أن هناك غرامة كبيرة على المخالفين، ترتفع مع مدى الخطورة، كما حذر من تجاوز الإشارة الحمراء.