وزارة الخارجية ونظيرتها السعودية تبحثان تعزيز التعاون لتحقيق الرؤى المشتركة

المصدر: أبوظبي ـ وام

بحثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الخارجية السعودية تعزيز التعاون بين الجانبين وبناء شراكات فعّالة تسهم في تحقيق الأهداف والرؤى المشتركة.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى أمس بين أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي وتميم الدوسري وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية بالمملكة العربية السعودية سبل التعاون بين الوزارتين وتعزيزها بما يسهم في خدمة المواطنين الإماراتيين والسعوديين، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومتابعة توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، إضافة إلى استعراض الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي للمواطنين، والرعايا الأجانب، داخل الدولة ومن خلال بعثات الدولة في الخارج.

تواصل

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين الشركاء بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، ويسهم في تمكينهم من تحقيق أهدافهم الاستراتيجية بجودة وكفاءة، وبالتالي الوصول إلى التميّز المؤسسي والريادة في تطوير الخدمات، وتوفيرها وفق أفضل المعايير، وتحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة للمتعاملين.