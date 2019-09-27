طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد خلال الأيام المقبلة طقس غائم جزئيا بوجه عام مع فرصة لتكوّن السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق بالدولة وسط رياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا لتثير الغبار والأتربة.

وتفصيلا، ذكر المركز الوطني للأرصاد - في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة للأيام الخمسة المقبلة - أن اليوم الجمعة يكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام و غائما أحيانا على المناطق الشرقية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية من الدولة مع فرصة لتكوّن السحب الركامية الممطرة من بعد الظهر، فيما تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 22 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر الطقس يوم السبت غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحيانا على بعض المناطق الشرقية والجنوبية مع احتمال تكون السحب الركامية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية ظهراً تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما الأحد، فيسود البلاد طقس رطب صباحاً على السواحل خاصة شمالاً وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف يصبح غائماً جزئياً إلى صحو بوجه عام وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف نهارا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويصبح الطقس يوم الاثنين صحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويعود الطقس رطبا يوم الثلاثاء، خاصة غرباً صباحا وصحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية ظهراً تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.