محمد بن زايد يزور خلف العتيبة

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم خلف بن أحمد العتيبة في منزله بمنطقة البطين في أبوظبي.

ورحب العتيبة بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معربا وأفراد أسرته عن سعادتهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من سموه وحرصه الدائم على التواصل مع المواطنين وتفقد أحوالهم.

#محمد_بن_زايد يزور خلف بن أحمد العتيبة في منزله بمنطقة البطين في أبوظبي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GlO3fdiC32 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث الودية مع العتيبة وأفراد أسرته والحضور والتي تجسد عمق وخصوصية الأواصر التي تجمع قيادة الدولة الحكيمة بأبناء الوطن والحرص المتبادل على التواصل وتقوية النسيج المجتمعي .. مستذكرين النهج الأصيل الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " منذ تأسيس الدولة ويسير على خطاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في الحرص على التواصل مع المواطنين وتلبية دعواتهم والاهتمام بشؤونهم وتفقد أحوالهم في أماكن إقامتهم والاستماع إلى آمالهم وتطلعاتهم وآرائهم .. داعين الله عز وجل أن يرحم المؤسسين المخلصين على ما قدموه لوطنهم وشعبهم ويسبغ موفور الصحة والعافية على صاحب السمو رئيس الدولة ويديم على الوطن عزه وأمنه وأمانه ورخاءه.