راشد بن حمد الشرقي: الإمارات تسطر اسمها في عالم الفضاء

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، القيادة الرشيدة بدولة الإمارات بهذا الإنجاز العظيم الذي سطره التاريخ بأحرف من ذهب لاستكشاف الفضاء الخارجي من خلال رائد الفضاء الإماراتي هزاع علي المنصوري الذي انطلقت رحلته من محطة الفضاء الدولية في مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان، معربا عن فخره واعتزازه بأبناء الوطن لما يقدمونه من إنجازات تعكس طموح ورؤى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بأن تكون الإمارات من الدول السباقة التي تدخل علوم الفضاء والمجالات العلمية المتنوعة .

وقال سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي إن دولة الإمارات العربية المتحدة كرست جهودها التي تصب في خدمة العلوم والتكنولوجيا، وخاصة قطاع الفضاء الذي يعد من القطاعات التي شغلت اهتمام القيادة الرشيدة في توفير كافة احتياجاته، وهذا ما شهدناه اليوم في أن تسطر الامارات اسمها في دخول عالم الفضاء مع الدول الكبار

وتمنى سموه لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري التوفيق في رحلته الاستكشافية إلى محطة الفضاء الدولية لتنفيذ المهمة العلمية على أكمل وجه، وتكون الرحلة مصدر إلهام لشباب الوطن وبصمة التميز للامارات ولشعبها الكبير في كل المحافل الدولية وهي تمضي نحو المستقبل بكل ثقة .