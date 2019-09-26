عمار النعيمي: لحظة تاريخية تعيد الأمل للشباب العربي

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان: «أن 25 سبتمبر 2019 لحظة تاريخية وعلامة بارزة ومميزة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث انطلق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة هي الأولى لرائد فضاء عربي إلى المحطة».

وقال سموه: «إن انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية ضمن «برنامج الإمارات لرواد الفضاء» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبدأ عام 2017 سيعيد الأمل للشباب العربي باستعادة أمجاد أجدادهم الذين برعوا في علوم الفلك، حيث سيكون لهذا الإنجاز دور في استعادة المجد العربي مجدداً في نطاق العلوم وإثراء البشرية بالمعارف وإضافة بعد جديد في عالم اليوم».

وأضاف سموه: «إن إعلان مركز محمد بن راشد للفضاء عن اختياره هزاع المنصوري ليكون رائد الفضاء الأساسي وسلطان النيادي في مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية خطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي يهدف لتدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة».

وقال سموه: «إننا نحمد الله أن حقق لنا هذا الإنجاز الذي نفخر ونفاخر به ونحمد الله الذي هيأ لنا قيادة رشيدة صنعت هذا الإنجاز وذلك بثبات في النهج ووضوح في الرؤية وفي مفهوم القيادة وتبعاتها لبناء الدولة الحديثة وإرساء قواعدها المتينة والسير بها نحو أرقى مراتب التقدم والازدهار».

وأشار سموه: «إلى أن النظرة الثاقبة والرؤية العميقة والطموح الكبير لقيادتنا الرشيدة حولت الحلم إلى حقيقة وهو ليس الحلم للإماراتيين فقط بل هو حلم من أجل غد أفضل للعالم العربي بأسره وللإنسانية جمعاء».

وأكد سموه: «أن طموح دولتنا في هذا المجال لا تحده حدود ولا تقف أمامه حواجز ولا تعيق تقدمه عوائق، فقد وضعت قيادتنا الحكيمة طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في وصول أبناء الإمارات إلى الفضاء هدفاً وغاية، مشيراً إلى أن الإمارات تستهدف خلال العقدين المقبلين الوصول إلى القمر واستكشاف المريخ والنيازك».

وقال سمو ولي عهد عجمان: «إن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الإمارات الحافل بالإنجازات التاريخية المشرفة فمسيرة الإمارات قطار أزلي لا يتوقف عند حد ما، ولا يتوانى عن المضي قدماً لتحقيق الأهداف العظمى في بناء وإعمار الأرض وكل ذلك لا يأتي ولم يأتِ من فراغ وإنما من قيادة رشيدة تملك رؤية واضحة للحاضر والمستقبل وتضع مصلحة شعبها في قمة أولوياتها ولا يزدهر الوطن إلا بأبنائه المخلصين وعملهم الجاد وحصيلتهم المعرفية وقيمهم وأخلاقهم». وتمنى سموه للمنصوري والنيادي رحلة آمنة وعودة ظافرة وأن يرفع الله علم الإمارات دائماً عالياً خفاقاً.