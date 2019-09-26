محمد الشرقي: إنجاز تاريخي كبير

المصدر: الفجيرة - وام

هنأ سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، قيادة الدولة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهذا الإنجاز التاريخي الكبير المتمثل في انطلاق هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، في تصريح بهذه المناسبة، أن الإمارات تعمل منذ زمن بعيد على تسخير كل إمكانياتها لاستشراف المستقبل، وهذه الخطوة انعكست اليوم من خلال مشاركة أول رائد فضاء إماراتي في رحلة مركبة «سويوز إم. إس».

وقال سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها يفتخران بهذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق ودخولها قطاع الفضاء، وذلك بعزيمة شباب الوطن في تبوؤ الصدارة في مناحي الحياة كافة.

وأكد سموه أن مهمة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري تلبي طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - في وصول أبناء الإمارات إلى الفضاء، وخاصة أنه آمن بقدراتهم واهتم بدخول دولة الإمارات هذا القطاع.