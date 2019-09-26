راشد المعلا: أبناء الوطن عانقوا الفضاء

المصدر: أم القيوين - وام

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن يعانق أبناء الوطن الفضاء الخارجي، بقيادة هزاع المنصوري، رائد الفضاء العربي الذي يصل لأول مرة إلى محطة الفضاء الدولية، يحمل علم الإمارات عالياً شامخاً، معلناً للعالم اقتدار أبناء الإمارات وتميزهم في البرامج التدريبية والبحثية، وقدرتهم على مسايرة الدول المتقدمة في مجالات البحوث العلمية والدراسات واستكشاف الفضاء، وأنهم النموذج الوطني الذي أعدته قيادتنا الحكيمة في إطار خطط طموحة وإرادة وطنية عالية، ليكونوا في مقدمة رواد صناعة الفضاء واستشراف المستقبل، ليجسدوا الروح الوطنية، وليسهموا مع الخبراء الدوليين في وضع خرائط علمية، لتحقيق ما نصبوا إليه من تقدم يعود بالخير على البشرية.

وقال سموه: «بهذه المناسبة العظيمة، يسرنا أن نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الأمارات وأولياء العهود، وإلى شعبنا الوفي بهذا الإنجاز العظيم».