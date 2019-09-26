حمدان وهزاع وسـيف وعبدالله بن زايد: مبروك للقيادة .. طموح زايد واستثماره في الإنسان أصبح حقيقة

المصدر: دبي - البيان

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في تدوينة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لحظات تاريخية ومشاعر استثنائية وقصص نجاح ملهمة عشناها اليوم، على بركة الله وبتوفيقه انطلق هزاع المنصوري إلى الفضاء حاملاً معه آمال وطموحات قيادته وأهله، ورافعاً اسم وعلم الإمارات عالياً خفاقاً، ها هو طموح زايد واستثماره في الإنسان وبناء الأوطان قد أصبح حقيقة بإصرار أبنائه المخلصين».

بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ولجميع الإماراتيين، وصول أول إماراتي إلى الفضاء.

وقال سموه في تغريدات عبر «تويتر»: «مبارك لرئيس الدولة ونائبه والشيخ محمد بن زايد وحكام الإمارات وأولياء العهود ولكل الإماراتيين ولكل محب لمسيرة الإمارات ونهضتها، هذه اللحظة التاريخية التي ستبقى طويلاً في الذاكرة، وصول أول إماراتي إلى الفضاء، لحظة فارقة يتجسد فيها حلم زايد وتفتح الآفاق لعيال زايد لمزيد من الإنجازات».

وأضاف سموه: «هزاع المنصوري ورفيقه في رحلة الوصول إلى الفضاء سلطان النيادي، تجسيد حيّ للحلم الإماراتي الذي لا يعرف الحدود ولا يعترف بالمستحيل، وهو تأكيد على قدرات الشباب الإماراتي وعزمه وتصميمه، شكراً لكل عقل خطط وقلب آمن ويد عملت على تحقيق هذا الحلم التاريخي».

وتابع سموه: «علم الإمارات يخفق اليوم عالياً مع هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي في أول رحلة إلى الفضاء، نفتخر كل الفخر بعيال زايد وبمسيرة دولتنا الحافلة بالإنجازات المضيئة، بالعلم والرؤية والطموح نمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل تظل فيه الإمارات دوماً في الصدارة».

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تدوين عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك لقيادة الإمارات، وطن تسلح أبناؤه بالعلم والمعرفة، وانطلق في ظل رؤية قيادة استثنائية، فعانق طموح زايد، رحمه الله، عنان الفضاء بكفاءات وطنية، فحمل هزاع المنصوري علم الإمارات عالياً على متن المحطة الدولية، ليكون قدوة إيجابية، وأحد عناوين النجاح في بلد النجاح».

وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، بمناسبة الرحلة التاريخية لهزاع المنصوري إلى الفضاء: «يوم جديد من أيام الإمارات».