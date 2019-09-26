محمد بن سعود: شبابنا حققوا الريادة

المصدر: رأس الخيمة - وام

هنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذا الإنجاز التاريخي الكبير المتمثل بانطلاق أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية.. وقال: إنه فخر كبير لنا ولأبناء وشعب الإمارات ويدل على تقدم وطننا في ميادين العلم والابتكار والتكنولوجيا ومن ضمنها علوم الفضاء.

وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة، أن دولتنا وهي تخطو نحو استشراف المستقبل بمشاركة أول رائد فضاء إماراتي في رحلة مركبة «سويوز أم.أس 15» إلى محطة الفضاء الدولية التي انطلقت أمس إلى عالم الفضاء تسطر اليوم إنجازاً رائداً في قطاع حيوي، وهي بذلك تؤكد قدرات شباب الإمارات على تحقيق الريادة ولو في الفضاء لتثبت رسوخ نهجها وتميزها في مختلف المجالات وآفاقها المستقبلية.

وقال سموه، إن طموح زايد يعانق الفضاء وحلم مؤسس الوطن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأحلام قيادتنا الرشيدة قد تحقق اليوم، وها هو ابن الإمارات رائد الفضاء هزاع المنصوري يغزو ويعانق الفضاء من الصحراء لنفاخر به بين الأمم والشعوب.