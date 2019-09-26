رسائل مفعمة بمشاعر الفخر والمجد من متابعي «البيان» إلى هزاع المنصوري

المصدر: دبي - وائل زكير

وجه متابعو وقراء «البيان» على وسائل التواصل الاجتماعي المئات من الرسائل إلى هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي لمحطة الفضاء الدولية، تعكس السعادة والفخر والمجد لدولة الإنجازات التي لا ترضى إلا بالرقم 1 دائماً، متمنين له التوفيق والنجاح في رحلته والعودة بسلامة الله وحفظه إلى أرض الوطن.

واستلهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في رسائلهم مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «المستحيل ليس في قاموسنا.. وليس جزءاً من تفكيرنا.. ولن يكون جزءاً من مستقبلنا»، موجهين رسالتهم إلى المنصوري بقولهم «لا للمستحيل».

كما عبّر رواد وسائل التواصل الاجتماعي في رسائلهم إلى هزاع المنصوري عن سعادتهم الكبيرة وفخرهم الشديد بابن الإمارات البطل المنصوري أول رائد فضاء إماراتي الذي رفع علم الإمارات عالياً.

إنجاز تاريخي

وأكد نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في رسائلهم، أن غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قد أثمر بهذا الإنجاز التاريخي، مشيدين بالاهتمام والاستثمار الذي أولاه المغفور له الشيخ زايد في أبناء وبنات الإمارات العربية المتحدة، وفي تعليم وتدريب الكوادر الوطنية المؤهلة لقيادة البلاد لمصاف العالمية.

كما أشادوا بدور الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في رسائلهم بقولهم: «الآن جاء دوركم في حمل راية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى خارج الكرة الأرضية».

وقال أحدهم في رسالته: «نقول له حلم زايد بين إيديك احرص عليه جيداً واجعل علم الدولة خفاقاً مرفرفاً في أعالي الفضاء».

كما أشادوا بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة للبطل هزاع المنصوري أول رائد فضاء من العالم العربي لمحطة الفضاء الدولية.

وأكد القراء على مواقع التواصل، أن الإمارات بلد الخير والعطاء التي تستحق المجازفة بالغالي والنفيس لرفع رايتها واسمها عالياً، واصفين إنجاز المنصوري بأنه تاريخي يضاف إلى سلسلة الإنجازات التاريخية لدولة الإمارات، دولة الابتكارات والتقدم التي لا ترضى إلا بالرقم 1، مما جعلها تتبوأ مضمار التطور والنهضة والتنمية حتى غدت في أعلى المراتب التنافسية العالمية في مختلف المجالات.

وتساءل أحد القراء في رسالته للمنصوري عن عدد الأيام التي سيمكث فيها خلال الرحلة التاريخية إلى الفضاء، وطالب أحدهم من المنصوري أن يقوم بتصوير الكعبة المشرفة.

مهمة وطنية

ودعا أحد متابعي «البيان» أن يحفظ الله هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي ويوفقه في مهمته الوطنية الأسمى وهي الصعود إلى الفضاء، قائلاً: «حفظك الله.. نترقب مرورك بإذن الله في سماء الوطن وأنت تحلق في مركبة الفضاء الدولية بعلم الإمارات الذي لا ينحسر ضوء الشمس عنه عالياً في الفضاء الأرحب».

كما وصف أحدهم المنصوري بفخر الإمارات والعرب قائلاً: «يا فخر الإمارات أنتم الأبطال ترفعون رأس الإمارات والعرب»، متمنياً من الله أن يحفظه من كل سوء.

شموخ

وجه أحد القراء رسالة إلى المنصوري طالباً منه أن يستمتع بمنظر كوكب الأرض بقوله: «استمتع بمنظر كوكب الأرض، أنتم أمل العرب، رحم الله الشيخ زايد».

وعلق آخر: «حلق عالياً في الفضاء وارفع الهامات شموخاً واعتزازاً»، فيما طالبه آخر في رسالته بأن يتوكل على الله فهو الحافظ، متمنياً من الله أن يحفظه ويرده سالماً.