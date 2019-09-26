رائد فضاء روسي: الاتصال المرئي مع الأرض متاح يوماً واحداً أسبوعياً

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

أكد الكسندر كفورستوف رائد الفضاء الروسي في محطة الفضاء الدولية، أن رائد الفضاء يمكنه التواصل مع عائلته، حيث إن المحطة لديها أجهزة اتصال متطورة، مشيراً إلى أنه يقوم بإجراء اتصال مرئي مع عائلته يوماً واحداً أسبوعياً فقط نظراً لضيق الوقت.ولدى سؤاله حول كيف يقضي رائد الفضاء وقت فراغه، أوضح أنه يقوم بتصفح الأخبار لدولته عبر الآي باد (IPad). وأشار إلى أن هناك اختلافاً كبيراً بين الحياة على كوكب الأرض والفضاء خاصة في الطعام، حيث لا يستطيعون استخدام الملاعق والشوك لتناول الطعام، كما أن نوعيات الطعام التي يستخدمونها في الطعام من نوعيات مجففة حتى لا تتطاير بفعل انعدام الجاذبية.

وعن كيفية التأكد من وجود طعام كافٍ على المحطة الدولية، وأكد أن الطعام مهم جداً لرواد الفضاء ويتم إرسال شحنات من الطعام عن طريق مركبات غير مأهولة على فترات منتظمة، وبهذه الطريقة نواجه مشكلة نقص الطعام إن وجدت.