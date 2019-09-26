نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الصينية

المصدر: أبوظبي - وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح مساء أول من أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه ني جبان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق سانت ريجيس الكورنيش في أبوظبي، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي، وحشد من أبناء الجالية الصينية. وأشاد السفير ني جبان بالعلاقات الوطيدة التي تربط الشعبين الصديقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات.