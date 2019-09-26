محمد البواردي يستقبل السفير الروسي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع في مقر الوزارة بأبوظبي أمس سيرجي كوزنيتسوف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة والوفد المرافق وذلك بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الروسية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك. كما استعرضا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها. حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع والوفد المرافق للضيف.