بحث تعزيز التعاون القنصلي بين الإمارات وكومنولث أستراليا

المصدر: أبوظبي - وام

استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ديوانها العام بالعاصمة أبوظبي أمس أعمال اللجنة القنصلية الإماراتية - الأسترالية في دورتها السابعة.

وترأس جانب الدولة الدكتور خالد المزروعي مستشار وزير الخارجية والتعاون الدولي الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بينما ترأس الجانب الأسترالي ماثيسون كمبرلي وكيل مساعد فرع العمليات القنصلية في وزارة الخارجية والتجارة.

وضم وفد الإمارات ممثلين عن الجهات المعنية في الدولة. ونقل المزروعي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وتمنياتهما للاجتماع بالنجاح والتوفيق، مؤكداً حرص واهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في البلدين الصديقين.

وأكد أن دولة الإمارات وكومنولث أستراليا تربطهما علاقات قوية وراسخة قائمة على تاريخ طويل وعريق ومبنية على العديد من المصالح المشتركة وأن الجانب القنصلي يعد جزءاً مهماً في دفع العلاقات الثنائية، حيث إنه يلامس متطلبات وتوقعات مواطني البلدين الصديقين.

وأعرب عن أمله في التوصل لمبادرات قنصلية جديدة تسهم في تعزيز الشراكات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 16125 مقيماً أسترالياً يساهمون في برنامج التنمية الطموح للدولة من خلال خبراتهم في قطاعات الصحة والتعليم والمالية والتصميم والبناء، وخلال عام 2018، بلغ عدد السائحين «الزائرين» إلى الدولة 327838 سائحاً، في حين بلغ عدد الطلبة الدارسين في الدولة 1.349 طالباً أسترالياً، وفي المقابل قامت الدولة بابتعاث حوالي 280 طالباً إماراتياً للدراسة في أستراليا، وبلغ عدد السائحين الإماراتيين 5409 سائحين و19 مقيماً، ونتطلع إلى استقبال المزيد.

وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين، وخطط متابعتها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك بين الإمارات العربية المتحدة وكومنولث أستراليا. كما بحث الاجتماع مجموعة من الموضوعات من بينها إرشادات السفر والتوعية بين البلدين، والتعاون القنصلي في شتى المجالات، وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجال القنصلي.

وأكد الدكتور خالد المزروعي النهج الذي تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة في تشجيع التسامح محلياً وإقليمياً، مشدداً على أن التسامح يمثل أحد المبادئ الأساسية لسياسات دولة الإمارات في إقامة علاقات مع جميع الأمم والثقافات والأديان.