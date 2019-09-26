«العدل» تبحث تعزيز التعاون مع «الشؤون القانونية» في ماليزيا

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل في مكتبه بأبوظبي، صباح أمس، ليو فوي كيونج وزير الدولة للشؤون القانونية بماليزيا، والوفد المرافق لمعاليه، بحضور محمد طارد بن سفيان سفير ماليزيا لدي الدولة، وأشاد معاليه خلال اللقاء بجهود السلطات القضائية في ماليزيا على دعم أواصر التعاون والتنسيق في كل المجالات، مؤكداً الحرص على الاستفادة المشتركة من التجارب والمشروعات المطبقة في البلدين، والتي تعزز من دور الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين مع الوزارة.

كما أشاد معاليه بعمق علاقات التعاون القضائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا، والحرص الدائم على الارتقاء بمستويات هذا التعاون الوثيق إلى آفاق أرحب من خلال تبادل الخبرات والكفاءات والبرامج والمشروعات التطويرية، التي تستهدف الارتقاء بالعدل منظومة خدمات قضائية وقانونية متميزة وأنظمة عمل متكاملة.

حضر اللقاء من جانب دولة الإمارات المستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، والمستشار جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، وعبد الله عبد الجبار الوكيل المساعد للخدمات المساندة، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي.