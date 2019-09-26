128 مليون درهم مبيعات مزاد أبوظبي العقاري في يومه الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

سجل مزاد أبوظبي العقاري 2019، الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، مساء أول من أمس بفندق قصر الإمارات، حصيلة مبيعات وصلت إلى 128 مليون درهم، لتكون أعلى حصيلة يبلغها مزاد عقاري في الإمارة في يومه الأول، وذلك وسط إقبال ومنافسة قوية بين المزايدين، ما أدى لتضاعف أسعار عدد من العقارات المطروحة التي تنوعت بين المباني السكنية والتجارية والأراضي الصناعية والمخصصة للبناء والمزارع، موزعة على مناطق أبوظبي والعين والظفرة.

وقال المستشار الدكتور عادل العشابي، مدير إدارة التنفيذ بدائرة القضاء في أبوظبي، إن تنظيم المزاد العقاري بشكل كامل من قبل دائرة القضاء بمشاركة القطاعات والإدارات المعنية، يأتي في إطار الحرص على ضمان أعلى درجات الشفافية والوضوح والحيادية.