شما المزروعي: «محطات الشباب» منصة ذهبية لمهارات ريادة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

قالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: «مشروع محطات الشباب منصة ذهبية لانطلاق المشاريع الشبابية، تُكسب الشباب مهارات ريادة الأعمال من خلال تجربة عملية، تجعل منهم منافسين لمشاريع عالمية رائدة، وتوفر عليهم الوقت والجهد والتكاليف، لذلك أدعو الشباب إلى الاستثمار في هذه الفرصة، وخوض غمار المنافسة بكل ثقة وشغف وإرادة لتحقيق النجاح والتميز والريادة».

جاء ذلك خلال عقد المؤسسة الاتحادية للشباب اجتماعها الأول بعد إطلاق مشروع «محطة الشباب» والذي افتُتِحَ بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف دعم مشاريع الشباب الناشئة من خلال توفير مساحات مجانية مجهزة بأحدث الخدمات وموزعة على المراكز التجارية والأسواق والمطارات والمرافق الثقافية والسياحية في الدولة، فضلاً عن توفير مساحات مجانية مجهزة بالخدمات والأدوات الأساسية لدعم إطلاق المشاريع الناشئة الجديدة في أفضل المواقع الحيوية لمساعدة الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة، بحضور معاليها، وسعيد النظري المدير العام للمؤسسة، وعدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين للمبادرة، وكوكبة من شباب الإمارات، في مقر مركز الشباب بدبي.

وكانت المؤسسة الاتحادية للشباب قد أبرمت شراكات استراتيجية لتخصيص وتجهيز المحطات الشبابية بالتعاون مع مؤسسة الدار العقارية، ومطار دبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون، وإعمار العقارية، وميراس ريتيل ش.ذ.م.م، وميراس لاست إكسزت، ومؤسسة ماجد الفطيم، ومؤسسة شروق للتنمية والاستثمار، ودائرة البلدية والتخطيط في حكومة عجمان، ومول أم القيوين - لاين للاستثمارات والعقارات ذ.م.م، ومجموعة الحمرا، ومؤسسة نون، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية - دبي، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية - روّاد، ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة - مركز دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودائرة التنمية الاقتصادية - عجمان، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، وبلدية رأس الخيمة، وبلدية الفجيرة.

محطات

والجدير بالذكر أن مساحات مشروع محطة الشباب تقام في المراكز التجارية والأسواق والمطارات والمرافق الثقافية والسياحية في الدولة، مثل: ياس مول، ومطار دبي الدولي، ودبي مول، وسيتي ووك، والسيف، ولاست إكزت القدرة، ولاست إكزت ماد إكس في شارع الشيخ زايد، ومكتبة الصفا للفنون والتصميم، ومتحف الاتحاد، وسيتي سنتر مردف، وقلب الشارقة، وحديقة العلم بعجمان، ومول أم القيوين، والمنار مول، والحمرا مول، وسيتي سنتر الفجيرة، وفي جميع مراكز الشباب في الدولة.

فخر

قالت معالي شما المزروعي: «نفتتح اليوم محطة الشباب، وكلنا فخر بجهود شركائنا الاستراتيجيين الذين كان لهم الفضل في إنجاح هذه المبادرة، وهم شركاؤنا في خدمة الوطن، يقدمون مختلف أنواع الدعم والرعاية، ويعملون بإخلاص وتفانٍ لدعم مشاريع الشباب وترجمة أفكارهم إلى قصص وطنية رائدة».