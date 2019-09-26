190 باحثاً عن عمل في «اليوم المفتوح للتوظيف» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

استقطب اليوم المفتوح لتوظيف المواطنين الذي نظمه مركز التوطين بإمارة الفجيرة 190 باحثاً عن العمل، واستحوذت الإناث على طلبات التقديم بنسبة كبيرة من إجمالي طلبات العمل.

وقال خالد الكعبي مدير مركز سعادة المتعاملين والمكلف بإدارة مركز توطين لـ«البيان»: «إن نحو 190 باحثاً عن العمل قدموا إلى اليوم المفتوح، منهم 121 تتوافق مؤهلاتهم الدراسية مع المؤهلات والتخصصات المطلوبة للوظائف المطروحة، حيث تم الإعلان في حسابات وزارة التوطين والموارد البشرية في وسائل التواصل الاجتماعي عن وظائف في إحدى المدارس الخاصة بمدينة كلباء، وبلغ عدد الفرص الوظيفية 39 فرصة في وظائف إدارية وفي التدريس لحملة شهادات الثانوية وحتى الماجستير».

وأكد الكعبي «أنه تم اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لاستقبال الباحثين عن العمل وتوفير سبل الراحة لهم خلال وجودهم في المركز، خصوصاً في ظل تزايد الأعداد في الساعة الأولى من اليوم المفتوح، حيث قام فريق عمل من المركز باستقبال الباحثين عن العمل الذين تم تسجيلهم فور وصولهم من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن العمل اختيار 3 فرص وظيفية من الشواغر المطروحة وإرشاده وتوعيته بالوظائف المطروحة».

وأشار الكعبي إلى أن المعنيين في المدرسة أجروا المقابلات الوظيفية المباشرة مع الباحثين عن العمل الذين تتوافق مؤهلاتهم الدراسية مع الشروط المطلوبة للوظائف المطروحة، وذلك بحضور وإشراف أحد الموظفين العاملين في مركز توطين.

وأوضح أنه جارٍ التنسيق مع المعنيين في المدرسة للوقوف على نتائج المقابلات الوظيفية سواء من حيث الذين تلقوا عروض العمل أو الذين لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات والذين سيتم إشراكهم في برنامج «تمكين» الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع كليات التقنية العليا لتأهيلهم وتدريبهم بما يجعلهم قادرين على اجتياز المقابلات الوظيفي مستقبلاً، وبالتالي تعزيز فرصهم الوظيفية.

وخلال لقاء «البيان» مع بعض المواطنات الباحثات عن عمل أكدن أنهن يسعين للحصول على فرص عمل يثبتن من خلالها جدارتهن العملية ويسهمن في بناء ورفعة البلد.