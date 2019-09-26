إغلاق جزئي لساحة المواقف في منطقة الكفاف بدبي بدءاً من 27 الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إغلاق جزئي لساحة المواقف في منطقة الكفاف مقابل مبنى اتصالات، بدءاً من الجمعة 27 سبتمبر الجاري ولمدة 45 يوماً، وذلك في إطار أعمال إنشائية لتنفيذ مشروع محطة حافلات ومبنى مواقف متعدد الطوابق أعلى المحطة.

يأتي ذلك في إطار المشاريع المغذية لخدمة معرض إكسبو 2020 وانسيابية الحركة المرورية في المنطقة، موضحة أن هذه المرحلة ستشمل إغلاق 220 موقفاً، على أن يتم افتتاح 185 موقفاً سطحياً مطوراً بعد انتهاء الفترة المحددة 45 يوماً.

وأضافت: إن المرحلة الثانية ستبدأ بإغلاق 95 موقفاً لـ 7 أشهر عقب انتهاء المرحلة الأولى، وتنتهي الأعمال في يونيو 2020، وسيتم توفير 315 موقفاً متعدد الطوابق أعلى المبنى الجديد لمحطة الحافلات ليصبح الإجمالي 500 موقف.