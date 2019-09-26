محكمة أم القيوين تباشر العمل في التقاضي عن بُعد

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد المستشار سالم سعيد الدرعي رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، لـ«البيان»، أن المحكمة باشرت خدمة التقاضي عن بعد أمام مكتب إدارة الدعوى باستخدام تقنيات الاتصال السمعي البصري، بمشاركة مكاتب المحامين المقيدين بجدول المحامين بالمحكمة، ويأتي ذلك بناء على التعديلات الأخيرة والتشريع التنظيمي لقانون الإجراءات المدنية، وتنفيذاً للائحة التنظيمية للقرار الوزاري رقم ( 972 ) لسنة 2017 بصدور قرار التقاضي عن بُعد باستخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر في المحاكمة.

وبين الدرعي أن الخدمة تم إطلاقها في مارس الماضي بهدف تخفيف الضغط على إدارات القضاء المختلفة، كما أنها تأتي تتويجاً لسلسلة من إنجازات الرائدة التي حققتها دوائر القضاء في تطوير العدالة الرقمية.