شرطة دبي توقف الخدمات الحضورية في 6 مراكز ابتداءً من العام المقبل

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي إيقاف الخدمات الحضورية في 6 مراكز تابعة لها ابتداءً من شهر يناير 2020 وبشكل تدريجي مع الإبقاء على تقديم الخدمات الحضورية في 3 مراكز وهي مركز شرطة القصيص ومركز شرطة الموانئ ومركز شرطة البرشاء.

تدريج

وقال اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي: إنه سيتم توقيف الخدمات في المراكز بحسب مخطط تدريجي، وستكون البداية بإيقاف الخدمات الحضورية في مركزي شرطة نايف والمرقبات، وذلك من تاريخ الثاني من يناير 2020، ومركز شرطة الرفاعة بتاريخ الـ 15 من يناير، ومركز شرطة جبل علي في الأول من فبراير، ومركز شرطة الراشدية في 15 من فبراير، ومركز شرطة بر دبي في الأول من مارس.

ولفت إلى أن قرار إيقاف الخدمات يأتي ضمن خطة مُسبقة في شرطة دبي لتحقيق هدفين أولهما تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بخفض نسبة المراجعين في مراكز تقديم الخدمات بنسبة 80% بحلول 2020، فيما الهدف الثاني والخاص بشرطة دبي يتمثل في تحقيق صفر في عدد المراجعين.

قنوات ذكية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده اللواء العبيدلي في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بردبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد يوسف العديدي مدير مركز شرطة القصيص.

قنوات تقديم الخدمات

من جهته، قال العميد خالد الرزوقي، إن جميع الخدمات التي سيتم إيقافها متوفرة عبر القنوات الذكية لشرطة دبي سواء عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية العاملة بنظام الأندرويد، والـ«IOS» ومن خلال مراكز الشرطة الذكية «SPS» ومراكز الـ«درايف ثرو» التي تقدم خدماتها إلى السائقين على الطرقات، ومراكز الـ«ووك إن» التي تقدم خدماتها في المناطق السياحية ومراكز التسوق.

15

الخدمات الـ15 التي سيتم إيقافها هي طلب تقديم بلاغ شيك مرتجع، وتسليم معثور، واستلام معثور، وتقرير حادث مروري من دون إصابات، وتقرير حادث مروري ضد مجهول، وإصدار بدل فاقد، ودفع المخالفات المرورية، وفك حجز مركبة، ودفع بدل حجز مركبة، وبحث الحالة الجنائية، وبراءة ذمة للمخالفات المرورية، شهادة لمن يهمه الأمر، وتصريح عمل ليلي، وزيارة موقوف.