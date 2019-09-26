بحث مساهمة الذكاء الاصطناعي في تقديم رعاية صحية آمنة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

استعرض المشاركون في مؤتمر صحة الدولي الثامن للتمريض والقبالة والخدمات الصحية المساندة، في اليوم الثاني العديد من القضايا التي تهم القطاع التمريضي، خاصة مساهمة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في تقديم رعاية صحية آمنة وموثوقة وفعّالة، وتحسين جودة بيئة الرعاية الصحية.

وشهد المؤتمر عقد جلستين عامتين، وورشتي عمل، و7 عروض تناولت المعلومات الصحية الناشئة في التقنية والمعلوماتية، واستمرارية الرعاية، وصحة الأم والطفل، وسلامة المرضى، والنتائج السريرية ومكافحة العدوى.

وتحدثت الدكتورة صفاء المصطفى، مدير التمريض التنفيذي في مدينة الشيخ خليفة الطبية، التابعة لشركة «صحة» ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، في العرض التقديمي الذي قدمته حول انعقاد الكونغرس العالمي السادس لمختصي وجمعيات العناية بالجروح، والذي سيعقد في أبوظبي في الفترة من 8 إلى 12 من شهر مارس 2020 تحت عنوان الاستشفاء لتغيير الحياة.

وقالت: «إن هذا الكونغرس ينظم لأول مرة في المنطقة، حيث يستقطب نحو 10 آلاف مختص في العناية بالجروح من مختلف أنحاء العالم، وستقود أبوظبي اختصاص العناية بالجروح عالمياً خلال الـ 4 سنوات المقبلة بقيادة جلناز طارق الرئيس المنتخب للجمعية العامة لاتحادات العناية بالجروح، وعضوية كل من الدكتور جاسن حميد، والسيد عباس الحسن عضوين للجنة التنفيذية لهذا الاتحاد، تحت قيادة الدكتورة صفاء المصطفى رئيس اللجنة التنظيمية لهذا الحدث العالمي».

وأضافت أن «الغرض من هذا الحدث هو جمع المختصين عالمياً تحت قبة واحدة لعرض آخر الابتكارات والطرق العلاجية المتطورة وتبادل الخبرات عن طريق عقد 8 جلسات بحثية متطورة و36 حلقة نقاش و18 ورشة عمل، و18 جلسة متخصصة، و15 مساقاً علمياً و5 حلقات بحثية متطورة عن المنطقة، إذ يعمل هذا التجمع على جذب الخبرات العالمية وتبادل المعرفة من أجل تغيير واقع العناية بالجروح إلى أرقى المستويات عن طريق البحث العلمي والابتكار والريادة في قيادة النظام الصحي عموماً والعناية بالجروح بشكل خاص».

وتحدثت الدكتورة فريبا الدرازي، خبيرة تنمية الموارد البشرية الصحية والتمريض، حول الزخم العالمي والإقليمي لتعزيز القوى العاملة الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة، وتحدثت ميشيل جان، مدير مكتب التمريض في كوينزلاند، حول اتخاذ مقدمي الرعاية الصحية القرارات بشأن الموارد في عصر التكنولوجيا والابتكار والاعتبارات الأخلاقية والقانونية.

كما تحدث أمام المؤتمر كارول فاهجي، أخصائي تعليم التمريض قسم الطوارئ في مايو كلينك الأمريكية، حول التميز في ممارسة التمريض السريري: الرعاية القائمة على التعاون، والدكتور جنيد خان، رئيس قسم طب الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الرحبة التابع لشركة «صحة»، حول استخدام حزم الرعاية لتحسين جودة الرعاية الصحية، والدكتورة طيف صباح السراج، ‫المدير التنفيذي للخدمات الطبية المساندة‬ ‫في مستشفى توام‬ وإحدى القياديات المواطنات العاملات في شركة «صحة»، حول تنفيذ تجمّع القيادة اليومي لسلامة خدمات الدعم السريري في مستشفى توام: مقاربة منظمة لموثوقية عالية، والدكتورة ساندرا جولدسورثي، من مركز سينورك الصحي، مستشفى روج فالي في كندا حول ماذا يحمل المستقبل لتعليم المحاكاة والبحث.