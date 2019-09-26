مناقشة إقامة ملتقى سنوي لأصحاب المواهب بالدولة

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بمقر جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، حيث اطلع المجتمعون على المقترح الذي قدمته عضو مجلس الإدارة، الدكتورة ديالا إبراهيم، حول يوم الموهبة الإماراتي، وتخصيص يوم في كل عام للموهوبين، من خلال إقامة ملتقى سنوي يجمع أبرز الطاقات الإبداعية لأصحاب المواهب في الدولة، وعدد من المواضيع الأخرى الهامة.

وتقرر خلال الاجتماع، الاستمرار بعقد دورات المبرمج المواطن للدورة الرابعة، وهي المبادرة التي أطلقتها جمعية «الإمارات لرعاية الموهوبين»، بالتعاون مع «جامعة حمدان بن محمد الذكية» و«مايكروسوفت»، في يناير من عام 2017 م.

وناقش الاجتماع، الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الحادية عشرة من جائزة الإمارات للعلماء الشباب 2020 م، واستعراض مشاريع الخطة الاستراتيجية والبرمجة الزمنية لفعاليات الجمعية للعام الجديد 2019-2020 م.

محاور

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية، والتي شملت عقد برامج إثرائية للطلبة الحاصلين على أعلى درجات في نسب الذكاء، ومخاطبة الجهات الداعمة، مثل صندوق الوطن لرعاية هذه البرامج.

إلى ذلك، رفع معالي ضاحي خلفان وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، أسمى آيات التهاني والتبريكات، لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية.

حضر الاجتماع الدكتور منصور العور نائب رئيس الجمعية، والعميد وليد المناعي مدير عام إدارة التطوير والابتكار بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعميد الدكتور خالد المري أمين الصندوق، ومنيرة صفر أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، والدكتورة ديالا ابراهيم، والمقدم زيد الصابوني، المستشار الإعلامي للجمعية، والدكتورة مناهل ثابت المستشارة العلمية لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.