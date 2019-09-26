«بيت الخير» تطلق «درهم التسامح»

أطلقت جمعية بيت الخير «درهم التسامح» وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز روح التسامح في مجتمع الإمارات وخلق قنوات جديدة في صدقات التطوع ليشمل إنفاقها كل الجنسيات والأديان والأعراق المتواجدة على أرض الإمارات، التي تطرق أبواب الجمعية للمساعدة.

وتأتي المبادرة ضمن المبادرات الجديدة التي أضافتها الجمعية لبرامجها ومشاريعها ومنها مشروع «علاج» للمرضى المقيمين قبل 6 سنوات، ومشروع «الطعام للجميع» قبل 3 أعوام والذي يوزع آلاف وجبات الطعام على العمال وعابري السبيل أسبوعياً وحملات «فزعة» الأسبوعية الإلكترونية لنجدة المرضى الذين يحتاجون لتدخل طارئ من أجل تسديد رسوم العمليات الجراحية وكلف العلاج الباهظة.