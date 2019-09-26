حاكم الشارقة يعتمد 161 وظيفة للحالات الإنسانية

المصدر: وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (161) وظيفة شملت (75) وظيفة للرجال و(86) للنساء في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

فقد شملت الفئات التي تستحق الاستعجال (47) وظيفة لفئة الأيتام نظرًا لوفاة العائل و(99) وظيفة لفئة أبناء الدخل المحدود من الأسر التي يقل دخلها الشهري عن (20 ألف درهم) و(14) وظيفة لفئة المطلقات لاعتماد دخل الأسرة على الغير لتوفير الحياة الكريمة لهم، إضافة الى حالة واحدة للزوجة العائلة للأسرة نظرًا لعجز الزوج الصحي.

وبالنسبة لتوزيع الوظائف حسب المناطق، بلغ عدد الوظائف بمدينة الشارقة (23) وظيفة (7) من فئة الذكور و(16) من فئة الإناث، و(4) وظائف بمنطقة الحمرية (2) من فئة الذكور و(2) من فئة الإناث، و(96) وظيفة بالمنطقة الشرقية من الإمارة و(37) وظيفة بمدينة خورفكان 20 من فئة الذكور و(17) من فئة الاناث، تلتها مدينة كلباء بعدد (37) وظيفة 15 من فئة الذكور و(22) من فئة الاناث، و(16) وظيفة لمدينة دبا الحصن (6) لفئة الذكور و(10) لفئة الاناث، و(6) وظائف لمنطقة وادي الحلو 3 لفئة الذكور و3 لفئة الاناث.

كما شملت الوظائف المنطقة الوسطى بالامارة، حيث كان العدد (38) وظيفة و(10) وظائف بالذيد عدد الذكور (8) وعدد الاناث (2)، و(12) وظيفة بالمدام (7) من فئة الذكور و5 من فئة الاناث، و(14) وظيفة بمليحة (7) من فئة الذكور و(7) من فئة الاناث، ووظيفتين بمنطقة البطائح.

وبهدف الاطلاع على متطلبات توفير الحياة الكريمة للمواطنين بمختلف مدن الامارة من حيث دخل الاسرة والعائل لها تمكنت دائرة الاحصاء وتنمية المجتمع بالتنسيق والتعاون مع دائرة الموارد البشرية من انجاز استبيان جميع المسجلين لطلبات التوظيف ببنك معلومات الدائرة خلال الفترة من 5 سبتمبر الجاري الى غاية 10 منه، وذلك انطلاقا من توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتنفيذ استبيان للباحثين عن عمل من مواطني إمارة الشارقة فيما سيتم البدء باجراءات تعيين الذين تم اعتماد اسمائهم وفقًا لمؤهلاتهم العلمية ومتطلبات شغل الوظائف بالجهات الحكومية، والحاقهم بالتدريب مباشرة اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل وفقًا لخطة التأهيل الوطني للموظفين الجدد بحكومة الشارقة.