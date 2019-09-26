ملك السويد يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

المصدر: ستوكهولم - وام

تسلم الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد، أوراق اعتماد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، سفير الدولة لدى مملكة السويد، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في القصر الملكي.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى ملك السويد. ومن جانبه حمل ملك السويد السفير محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ورحب ملك السويد بالسفير متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً رغبة السويد في تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة.

وبدوره عبّر السفير عن سعادته لتعيينه سفيراً للدولة لدى مملكة السويد، مشيداً بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور.