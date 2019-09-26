حصن الاتحاد 6 ينطلق في رأس الخيمة نوفمبر المقبل

المصدر: رأس الخيمة - وام

تستضيف إمارة رأس الخيمة العرض العسكري «حصن الاتحاد 6» الذي تنظمه القوات المسلحة خلال شهر نوفمبر المقبل، برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

ورحب سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، باستضافة هذا الحدث المهم الذي يسهم في إبراز القدرات القتالية العالية للقوات المسلحة وقوة أبطالها وقدرتهم على التصدي لمختلف التهديدات في كل الظروف دفاعا عن مبادئ الحق والعدل والسلام.

وأكد سموه حرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على تقديم سبل الدعم كافة لهذا الحدث الوطني الكبير وتوفير مختلف الوسائل والمتطلبات اللازمة لإنجاحه تقديراً للدور الاستراتيجي الذي تقوم به القوات المسلحة في تعزيز الأمن والاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ونصرة القضايا العربية.

تجهيزات

وأوضح سموه: «أن إمارة رأس الخيمة على أتم استعداد بأجهزتها ومرافقها كافة لاستقبال العرض العسكري، وذلك وفق خطة متكاملة تضع كل الإمكانات والسبل تحت تصرف اللجنة المنظمة للعرض العسكري، بالإضافة إلى مساهمة كل الجهات داخل الإمارة في إنجاح الحدث، مشدداً على أن استضافة العرض العسكري تعد شرفاً وواجباً وطنياً يحرص الجميع على الإيفاء به من خلال حشد الهمم والعمل من أجل إنجاحه وإيصال رسالة قواتنا المسلحة السامية بأن هذا الوطن له درع يحميه».

كفاءة

ويأتي الحدث الكبير ضمن سلسلة تدريبات عسكرية تقوم بها القوات المسلحة في كل إمارات الدولة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز دور القوات المسلحة وأفرادها البواسل وإظهار مدى التطور في كفاءتهم القتالية والميدانية والتعريف ببطولاتهم وقدراتهم المتفوقة في حماية تراب الوطن وكل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدعم القيادة الرشيدة، وصلت القوات المسلحة بعزم رجالها وولائهم إلى درجة عالية من الكفاءة والاحترافية في تنفيذ مختلف المهام الملقاة على عاتقهم والمساهمة في رفعة الوطن وسلامة أراضيه، لتكون القوات المسلحة الدرع الحامية للوطن وتتقاسم شرف الدفاع عن الأخوة وتقف مع الشقيق في محنته، وفي الوقت ذاته تحمل الأمل إلى بقاع الأرض لتصبح عنواناً للعزة والشرف وتمتلك القوة الرشيدة التي تحمي الحق وتصون كرامة الإنسان وحقه في العيش بسلام وأمن.

خبرات ميدانية

ويهدف العرض العسكري إلى إظهار القدرات المتطورة لقواتنا المسلحة وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفان ومهارات وخبرات ميدانية، بالإضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة ما جعل منها درعاً للوطن تحمي مكتسباته، وتعزز التنمية، وتصون مسيرته الاتحاد في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعصف بالمنطقة والعالم أجمع.

فعاليات

ومن جانبه أكد رئيس اللجنة المنظمة للعرض العسكري أن «حصن الاتحاد 6» يشتمل على العديد من الفعاليات والمحاور على رأسها العرض العسكري المشترك لمختلف تشكيلات القوات المسلحة بهدف إبراز التكامل والانسجام فيما بينها، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات ميدانية مثل المداهمات الحية التي تعكس صورة واقعية للقدرات والإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة في تنفيذ عمليات الأمن الداخلي، مشيراً إلى أن عرض هذا العام يتميز بتوسيع مشاركة الوحدات القتالية كافة بحجم أكبر عبر التركيز على العمليات المشتركة بين جميع الوحدات.

وأوضح أن «حصن الاتحاد» تنفذه وحدات رئيسة من القوات البرية والبحرية والجوية وحرس الرئاسة، وذلك بهدف إظهار القوة العسكرية الضاربة ذات القدرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية، وكذلك القدرة على تنفيذ نطاق واسع من العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن وحماية أمنه بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

سيناريوهات

وأشار إلى أن منطقة الحمرا ستحتضن العرض العسكري، ما يعطي الجمهور فرصة الوصول إليها بسهولة من مختلف مناطق الدولة، بالإضافة إلى توفر البنية التحتية اللازمة للعرض كما أنها توفر الظروف المواتية لتطبيق سيناريوهات العرض العسكري ومناورات القوات المشاركة بصورة فعالة.

ووجه رئيس اللجنة المنظمة دعوة عامة ومفتوحة إلى الجمهور الكريم لمشاركة أبناء القوات المسلحة مشاعر الفخر وروح الوحدة والاعتزاز بجيشهم الباسل المقدام حامي حمى الوطن وأمنه ومكتسباته وحامل شعلة الأمل والسلام والمحبة والتعاون إلى العالم حتى غدا سيفاً في الخارج ودرعاً في الداخل وسهماً في قلب كل حاقد.