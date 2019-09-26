محمد بن زايد وحمد الشرقي يعزيان في وفاة السيد عبدالله الهاشمي

المصدر: أبوظبي- وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، واجب العزاء في وفاة السيد عبدالله بن محمد الهاشمي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة الكرامة في أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أبناء وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. رافق سموه خلال تقديمه واجب العزاء، محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله، السيد عبدالله بن محمد الهاشمي.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الكرامة بأبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ورافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، وسعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.