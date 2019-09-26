جمعة آل مكتوم يوقع على «وثيقة المليون متسامح»

المصدر: دبي - وام

وقع الشيخ جمعة بن أحمد بن جمعة آل مكتوم على «وثيقة المليون متسامح» مشاركة منه في دعم الوثيقة التي أطلقتها دار زايد للثقافة الإسلامية في عام التسامح 2019.

وقال الشيخ جمعة آل مكتوم: «إن التسامح ليس مجرد شعار بل نهج دولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أن حوالي 200 جنسية تعيش على أرض الإمارات بتسامح وتعايش وتناغم، مؤكداً أن الإمارات تعد نموذجاً ملهماً للعالم في التسامح».

وأضاف: «نحن هنا لندعم وثيقة المليون متسامح التي تتماشى مع فعاليات كثيرة تقام في الدولة التي تجمع كل الثقافات والأديان تحت مظلة التسامح والإنسانية».