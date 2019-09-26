فتح باب التسجيل للمشاركة في «المتطوع الصغير»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، عن فتح باب الاشتراك في برنامجه التطوعي بعنوان: «المتطوع الصغير» الذي يمتد إلى جميع الفئات العمرية ابتداءً من 5 سنوات حتى 60 عاماً.

وقالت الريم عبد الله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس: «إن هذا البرنامج الذي وجهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يهدف إلى إشراك جميع الفئات العمرية من أبناء المجتمع في البرنامج بهدف تنمية روح التطوع الذي يتحلى به أبناء الإمارات الذين يقدمون نموذجاً مبتكراً ومميزاً للعمل التطوعي والعطاء الإنساني على الصعيدين المحلي والعالمي، ويستطيعون الوصول برسالتهم الإنسانية إلى الملايين من البشر تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية».

وأضافت: «إن المجالات التي يرغب المتطوع العمل بها مفتوحة وتشمل التواصل الاجتماعي وتصميم الجرافيك وتصوير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة للكبار والصغار».

وأشارت إلى أن رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة دعت الأطفال والكبار من الفئات العمرية المحددة إلى الاشتراك في هذا البرنامج الهام الذي يهدف إلى صقل قدرات أبناء المجتمع، لافتة إلى أن كل من يرغب بالمشاركة في هذا البرنامج يتوجب عليه إرسال سيرته الذاتية وصورة عن جواز السفر والهوية على البريد الإلكتروني: volunteers@scmc.gov.ae.

وأوضحت: «أن أبناء الإمارات لهم باع طويل في مجال التطوع وكان برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع في خدمة الإنسانية على الصعيدين المحلي والعالمي أكبر مثال لتطوع ابن الإمارات، حيث قدم أطباء الإمارات ما يزيد على مليون ونصف مليون ساعة تطوع تحت شعار «كلنا أمنا فاطمة» في نموذج مبتكر لتمكين المرأة في العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني في شتى بقاع العالم انسجاماً مع توجهات القيادة الحكيمة بأن يكون عام 2019 عاماً التسامح.