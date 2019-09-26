«الصحة» تسحب 4 تشغيلات غير معتمدة لجهاز فحص للسكري

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً أمس لجميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية في الدولة بشأن جهاز «Accu -Check Performa» الذي يستخدم لفحص السكر في الدم، حيث أفادت الشركة المصنعة للجهاز بوجود 4 تشغيلات تحمل أرقام «477863 و477864 477411 و477774» لم يتم استيرادها وتوريدها عن طريق وكيلهم المعتمد، ودعت الوزارة الصيادلة إلى التوقف عن صرف التشغيلات الأربعة المذكورة وعلى الوكيل المعتمد القيام بعمل اللازم لسحبها.

وبينت الوزارة أن هذه التشغيلات تفتقد للضمان ولشروط السلامة في الاستيراد أو التخزين والتوزيع حسب القوانين المعتمدة والتي بدورها تؤثر سلباً على قراءة فحص السكر في الدم.