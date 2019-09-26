حمدان بن زايد يتفقد عدداً من مشاريع البنية التحتية التطويرية في الرويس

المصدر: الظفرة - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، حرص القيادة الرشيدة على تطوير وتنمية منطقة الظفرة وتلبية جميع احتياجات الأهالي من خلال توفير كل أسباب الراحة والرخاء لهم، وتنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية المختلفة خاصة في مجال الإسكان والطرق والنقل التي تلبي احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل تماشياً مع التطور الشامل الذي تشهده البلاد. جاء ذلك خلال زيارة سموه مدينة الرويس التي تفقد خلالها عدداً من مشاريع البنية التحتية التطويرية التي يتم تنفيذها ضمن خطط شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لتطوير المدينة.

وتفقد سموه مشروع حديقة الرويس المركزية التي توفر للسكان والزوار مجموعة واسعة من خيارات الترفيه والمساحات المخصصة للألعاب والتجمعات، وعدداً من النوافير ومناطق مخصصة للشواء، ومعدات التمارين الرياضية، وملاعب لكرة القدم والسلة، وعدداً من المساحات المخصصة لألعاب الأطفال. كما زار سموه مشروع سوق الرويس الشعبي الذي يشتمل على 53 وحدة تجارية ومشروع شاطئ أدنوك الذي يعد واجهة بحرية عامة للمدينة، ويضم قسماً خاصاً للسيدات، وذلك تماشياً مع البيئة المجتمعية الخاصة لمجتمع منطقة الظفرة.

ومن المتوقع أن يتم إنجاز هذه المشاريع قبل نهاية العام الجاري. وأشاد سموه بدور «أدنوك» كإحدى الشركات الوطنية الرائدة عالمياً وواحدة من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد في الإمارات معتبراً تطوير مدينة الرويس وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية فيها يعد عنصراً مهماً لنمو الاقتصاد ورفاهية سكان المنطقة.

وأعرب سموه عن تقديره لجهود الشركة المتمثلة في التطوير والنمو اللذين تشهدهما مدينة الرويس كجزء من خطة التطوير التي تعمل «أدنوك» على تنفيذها لترسيخ مكانة الرويس كوحدة جاذبة للعيش والعمل والترفيه للسنوات المقبلة وبما يحقق التطلعات المستقبلية لتحويلها إلى مدينة نموذجية. كما أشاد سموه بجهود كل الجهات والشركات المنفذة للمشاريع في منطقة الظفرة التي تخدم الجهات الحكومية كمشاريع النقل والطرق والإسكان والتعليم والصحة والمرافق العامة والمراكز الخدمية وغيرها من المشاريع طويلة الأمد. رافق سموه خلال الزيارة أحمد مطر الظاهري، مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين.