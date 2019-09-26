213 مبادرة مجتمعية نفذتها 70 شركة بأبوظبي خلال عام

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

أكد خلف محمد النكاس رئيس قسم المسؤولية المجتمعية في إدارة خدمات المجتمع ببلدية مدينة أبوظبي، في تصريحات على هامش ملتقى المسؤولية المجتمعية في دورته الحالية للعام 2019 الذي عقد في فندق باب القصر بأبوظبي، أن عدد شركات القطاع الخاص المشاركة في المبادرات المجتمعية ارتفع بشكل ملحوظ، إذ إن عدد الشركات المشاركة خلال العام الماضي بلغ نحو 20 شركة فقط، الأمر الذي انعكس إيجاباً على المجتمع، مشيراً إلى أن عدد المبادرات المجتمعية خلال الفترة بين 25 سبتمبر 2018 وحتى 25 سبتمبر 2019 بلغ 213 نفذتها 70 شركة.

تكريم

وقد كرمت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بإدارة خدمات المجتمع 70 شركة من القطاع الخاص لمساهمتهم الاجتماعية وتلبية احتياجات المجتمع من خلال توفير مرافق مميزة تخدم شرائح المجتمع المختلفة، وتعزيز التواصل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأفراد المجتمع لما له من تأثير إيجابي على رفع مستوى جودة الحياة في المدينة.

وأوضح النكاس أن الإدارة قامت بتقسيم الشركات إلى 3 فئات بحسب مشاركاتها، وبلغ عدد شركات الفئة الأولى 12 شركة، بينما بلغ عدد شركات الفئة الثانية 8 شركات، فيما بلغ عدد شركات الفئة الثالثة 50 شركة، مشيراً إلى أن إحدى شركات الفئة الأولى بادرت بـ35 مشاركة.

من جانبها، أكدت البلدية خلال كلمتها في افتتاح أعمال الملتقى أن ملتقى المسؤولية المجتمعية لهذا العام يتزامن مع قيم عليا وسامية تضمنها عام التسامح، وتتطلع البلدية أن يكون هذا الملتقى مرآة تعكس قيم التسامح، ومعاني العطاء، ومبادئ المسؤولية، والاندفاع الذاتي نحو فعل الخير، والأعمال البناءة، كما يأتي الملتقى ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على تجسيد توجيهات الحكومة الرشيدة، ودعوة الشرائح المجتمعية من أجل الإسهام في خدمة الوطن، والارتقاء بحياة المجتمع.