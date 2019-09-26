«أبوظبي للتنمية» يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع حكومة أوزبكستان

المصدر: أبوظبي - وام

بحث محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أول من أمس، مع ساردور أومورزاكوف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لأوزبكستان، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي بين الصندوق وحكومة أوزبكستان. كما بحث الجانبان الفرص الاستثمارية المشتركة والمتنوعة، بالإضافة إلى بحث إمكانية تمويل الصندوق لتطوير عدد من مشاريع البنى التحتية المدرجة ضمن أولويات خطة حكومة أوزبكستان التنموية.

وقال محمد سيف السويدي: «إن صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة الأوزبكية يرتبطان بعلاقات وثيقة، حيث يتطلع الصندوق إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك مع أوزبكستان في المجالات الاستثمارية والتنموية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد».