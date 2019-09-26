منتدى بعجمان يحذر من أخطار الشركات غير المعتمدة لمكافحة آفات الصحة العامة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

طالب المشاركون في فعاليات منتدى عجمان الأول لمكافحة آفات الصحة العامة، الذي نظمته دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، صباح أمس، بمركز «عجمان x» بأهمية التنسيق ما بين إدارة الصحة العامة والجهات الحكومية المنظّمة للقطاعات الإنشائية والعقارية والاستثمارية، أن تكون ممارسة الأنشطة المتعلقة بمكافحة آفات الصحة العامة معتمدة من دائرة البلدية والتخطيط لضمان إلزام أصحاب الشركات بمستويات الخدمة الآمنة والفعالة وضمان تحقيق السلامة. وحذّر المشاركون من المخاطر الناجمة عند طلب خدمات مكافحة آفات الصحة العامة من شركات غير متخصصة وغير معتمدة لدى الجهات المختصة في بلديات الدولة، وينتج عن ذلك مخاطر مهددة للحياة، وفي أقل مستوى مهددة للصحة العامة؛ لأن هذه الشركات تستخدم مبيدات محظورة أو مقيّدة، ما تشكل خطراً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وشهد فعاليات المنتدى المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط، وشارك في فعاليات المنتدى كل من وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومركز تدوير إدارة النفايات أبوظبي، وبلدية دبي، وبلدية الشارقة، وبلدية الحمرية، والمركز الوطني لمكافحة الملاريا ونواقل الأمراض، وكلية الصحة جامعة أبوظبي، إضافة إلى عدد من الشركات العاملة في مجال مكافحة الآفات.

تعزيز التعاون

واستعرض المنتدى أهم التطورات في مجال مكافحة آفات الصحة العامة، ودعم التواصل بين الشراكات والجهات المختصة بمجال مكافحة آفات الصحة العامة، وأهمية ممارسة أفضل الطرق الحديثة في مكافحة الآفات واستقطاب التقنية الحديثة.

ويهدف المنتدى إلى تبادل المعارف والخبرات ما بين الجهات الحكومية المتخصصة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن مخاطر آفات الصحة العامة والطرق الآمنة لمكافحتها.