ديوان ولي عهد أبوظبي يعلن الفائز بنهائيات تحدي جائزة «سولف» للتكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن ديوان ولي عهد أبوظبي داعم وراعي جائزة «سولف» حصول برنامج «فيركاب كلين ووتر» لتقنيات تنقية المياه على جائزة «سولف ــ Solve» التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لفئة «الابتكار معاً من أجل مدن صحية»، وذلك خلال الحفل النهائي لاستعراض الحلول الفائزة في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

وتعد جائزة «سولف» إحدى مبادرات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، التي تهدف إلى تقديم الدعم إلى رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا من أجل ابتكار حلول للتصدي للقضايا الملحة في العالم.

وكان تحدي «المدن الصحية» أحد التحديات المحددة لنسخة العام، وفي إطار الالتزام الشخصي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالقضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها، والتي تؤثر على مجتمعات العالم الأكثر فقراً وضعفاً، قدم سموه دعماً لهذا التحدي من خلال رعاية جائزة «الابتكار معاً من أجل مدن صحية».

وقال أليكس أمويل المدير التنفيذي لجائزة «سولف» التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «إن المشاركات التي وصلت النهائيات تقدم حلولاً ملهمة بالنسبة لنا، إذ تحاول إيجاد طرق للتصدي لأبرز التحديات التي تواجه العالم اليوم، ويشكل إيجاد البيئات الحضرية الصحية والحفاظ عليها قضية رئيسية على مستوى العالم، فيما تقدم الفرق المشاركة في جائزة «الابتكار معاً من أجل مدن صحية» هذا العام مصدراً استثنائياً من الحلول الواعدة، ونرحب بالدعم الكبير، الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من أجل دعم الابتكار في سبيل دفع عجلة التغيير نحو الأفضل».

وتأهلت الفرق المشاركة التي قدمت حلولاً تمحورت حول الوقاية من الأمراض المعدية أو الأمراض التي تنتشر من خلال النواقل في المدن أو الأحياء الفقيرة ومواجهتها للحصول على جائزة «الابتكار معاً من أجل مدن صحية»، وحصل فريق «فيركاب كلين ووتر» على جائزة «سولف» للمدن الصحية بعد أن تأهل للنهائيات.

إلى ذلك قال موريسيو كوردوبا مؤسس «فيركاب»: «سعداء بحصولنا على هذه الجائزة ونقدر مساهمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والتزامه بدعم الشراكات التعاونية في مجال الابتكار، وسيساعدنا الفوز في توسعة مجموعة منتجاتنا ويتيح الفرصة لنا لإيصال برنامج «فيركاب» لتنقية المياه إلى ملايين الأشخاص».

بيئات

وقال نصار عبد الرؤوف المبارك من ديوان ولي عهد أبوظبي: «يجسد برنامج «فيركاب كلين ووتر» الابتكار اللازم لإيجاد بيئات حضرية آمنة وصحية تسهم في تحقيق الأثر الاجتماعي المنشود، وتتماشى هذه الجائزة مع الالتزام الأوسع بمواجهة قضايا الصحة العالمية وتخفيف وطأة الفقر عن السكان المتأثرين ومنحهم الحق في عيش حياة صحية وكريمة، ويجب التحلي بالفكر الإبداعي والمبتكر من أجل تحقيق الهدف المنشود».

ويعود التزام دولة الإمارات العربية المتحدة في القضاء على الأمراض إلى جهود المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين وتقديم الدعم لسكان مناطق الأكثر فقراً، ومنذ عام 2011، تعهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم 250 مليون دولار لدعم الجهود العالمية، للقضاء على الأمراض الفتاكة والموهنة.

1400

استقبلت جائزة «سولف» مشاركات من 1400 فريق من أكثر من 100 دولة، تضمنت حلولاً لمواجهة 4 تحديات عالمية تم تحديدها لعام 2019، وتوفر الجائزة تمويلاً يصل إلى 1.5 مليون دولار للفرق الفائزة ذات الابتكارات الواعدة، التي تتمحور حول تلبية احتياجات البشر.