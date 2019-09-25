شباب الإمارات: هزاع المنصوري مصدر فخر لكل الأجيال

المصدر: وام

أعرب شباب الإمارات من مختلف المجالس الشبابية في الدولة عن اعتزازهم وفخرهم بتحقيق طموح زايد للوصول للفضاء بانطلاق هزاع المنصوري للمركبة الدولية في الفضاء.

وقال معاذ ابراهيم النقبي عضو مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة إن جميع شباب الإمارات والوطن العربي يفتخرون بهذا الحدث التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، فاليوم سيسطّر التاريخ اسم أول رائد فضاء إماراتي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية، منوها إلى أن طموح زايد تحقق اليوم وحلم كل شاب وشابة يتحقق اليوم ومن هنا سوف تكون بداية لكل شباب الامارات بالسير على خطى رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري وما حققه.

وقالت شروق لشكري عضو مجلس الشارقة للشباب: جميل أن نرى مدى الاهتمام العالمي الذي يحيط رحلة 25 سبتمبر إلى محطة الفضاء الدولية، والتي التمسنا فيها مشاعر الفخر من العديد من مواطني الدول الأخرى الذين عبروا عن سعادتهم بوجود شخص إماراتي عربي على متن المركبة للانطلاق للمحطة، وهي مشاعر تحيط بنا جميعا.

وقال جاسم هيكل البلوشي عضو مجلس القيادة العامة لشرطة الفجيرة للشباب: بعد نجاح التجربة وانطلاق ابن الإمارات هزاع المنصوري إلى المحطة الدولية للفضاء، فإننا نقول للعالم أجمع إن همة شباب الإمارات تجاوزت المستحيل وعانقت عنان السماء.

وقالت فاطمة عبيد الحراصي عضو مجلس الفجيرة للشباب: هزاع المنصوري وسلطان النيادي فخر للإمارات ولكل مواطن ومقيم على أرض الوطن وقدوة لنا وللأجيال القادمة في السعي لتحقيق الأهداف والتحلي بالشغف وحب الاكتشاف والابتكار.