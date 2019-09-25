حمدان بن محمد: إنجاز جديد يؤكد الريادة الحضارية لدولة الإمارات

المصدر: وام

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء اليوم نجاح عملية إطلاق مركبة الفضاء الروسية "سويوز أم أس 15" في تمام الساعة 05:57 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وعلى متنها هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، في مستهل الرحلة التاريخية التي تتوجه فيها المركبة إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن أول مهمة مأهولة لدولة الإمارات إلى الفضاء، وتضم طاقم المهمة المكوّن من رائد الفضاء الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية، جيسيكا مير.

وقد أهدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء هذا الإنجاز التاريخي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكَّام الإمارات، مؤكداً سموه كامل فخره واعتزازه بقدرة أبناء الإمارات على إدهاش العالم بإنجازات تعيد إلى الأذهان أزمنة تسيَّد فيها العرب منابر المعارف والعلوم باكتشافات وإسهامات لاتزال تُدرَّس حتى اليوم في أكبر الجامعات والمعاهد العلمية العالمية.

وأعرب سمو ولي عهد دبي.. مع متابعة سموه الإطلاق الناجح للمهمة من مركز المراقبة في "مركز محمد بن راشد للفضاء" في دبي.. عن خالص أمنياته لرائد الفضاء هزاع المنصوري بالتوفيق في إتمام مهمته التاريخية على الوجه الأكمل، وإجراء كافة التجارب العلمية المُخطط لها ضمن هذه الرحلة، لتكون بداية عهد جديد تؤكد فيه دولة الإمارات ريادتها العلمية والحضارية على الصعيد العالمي، وللدخول إلى مرحلة جديدة من التطوير العلمي المتقدم الداعم لمستقبل البشرية والهادف لتحسين نوعية حياة الإنسان.

وعزى سموه نجاح هذه المهمة للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لملف الفضاء كأحد أبرز الملفات ضمن أجندتها الحاشدة بالمبادرات والمشاريع والخطط التي تهدف من خلالها إلى إرساء أسس مستقبل ينعم فيها شعب الإمارات وشعوب المنطقة من حولنا بمزيد من أسباب الرخاء والرفعة والتقدم.

وقد رافق سمو ولي عهد دبي خلال متابعة الإطلاق الناجح من خلال مركز المراقبة في مركز محمد بن راشد للفضاء، الفريق المتأهّل لتمثيل دولة الإمارات في بطولة "فيرست جلوبال" أكبر تحدي في العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذي تستضيفه دولة الإمارات في أكتوبر 2019، وذلك للمرة الأولى في المنطقة.



وتأتي البداية الناجحة لرحلة أول رحلة لرائد فضاء إماراتي والتي حملتها مركبة الفضاء "سويوز أم أس 15" انطلاقاً من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان، كتدشين لأولى المهمات المأهولة لدولة الإمارات العربية إلى الفضاء، في مستهل انجاز كبير للأمتين العربية والإسلامية، عبر خطوة تبشِّر باستئناف المنطقة عصر الرحلات المأهولة إلى الفضاء تحقيقاً لحلم راود مؤسس دولة الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه في سبعينيات القرن الماضي، وتنفيذاً للرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة أن تكون الإمارات شريكاً فاعلاً ومؤثراً في صنع المستقبل وتتويجاً للجهود الوطنية المخلصة الساعية لوضع اسم الامارات دائماً في المقدمة وضمن أعلى المراتب في مختلف المجالات.

وقد حضر عملية الإطلاق في قاعدة "بايكونور" معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة ، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وسعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، وسعادة يوسف حمد الشيباني، مدير عام المركز، وسالم المري، مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات وفريق عمل المركز، وذوي رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي.

ويُعدُّ نجاح مهمة الإطلاق نتاج شراكات استراتيجية مع كبرى وكالات الفضاء العالمية من بينها، وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روسكوزموس"، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية، ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الأميركية "ناسا"؛ وثمرة رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهاتها السديدة نحو إعداد كوادر إماراتية قادرة على المشاركة في رسم صورة المستقبل وريادة تطوير صناعاته وقطاعاته الحيوية وفي مقدمتها صناعة وعلوم وأبحاث الفضاء.

ومن المنتظر أن تصل المركبة "سويوز أم أس 15" إلى محطة الفضاء الدولية حوالي الساعة الثانية من صباح يوم الخميس 26 سبتمبر وذلك وفقا للتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

يُذكر أن البداية كانت مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "برنامج الإمارات لرواد الفضاء" في أبريل 2017 بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة. أعقب ذلك الدعوة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ديسمبر من العام ذاته عبر تدوين لسموه على موقع تويتر لشباب وشابات الإمارات للتسجيل في برنامج الإمارات لرواد الفضاء عبر مركز محمد بن راشد للفضاء، وهي الدعوة التي بادر أكثر من 4000 شاب وشابة لتلبيتها وكان من بينهم هزاع المنصوري وسلطان النيادي اللذان وقع عليهما الاختيار عقب اجتيازهما كافة الاختبارات البدنية والذهنية والنفسية التي شارك في تصميمها وتنفيذها مؤسسات صاحبة تاريخ عريق في مجال الفضاء، إلى أن تم الإعلان الرسمي عن اختيار رائدي الفضاء المنصوري والنيادي في 3 سبتمبر 2018.