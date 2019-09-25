حاكم عجمان: الإمارات ترسم اليوم مستقبلاً جديداً وواعداً بدخولها عالم الفضاء

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترسم مستقبلا جديدا وواعدا للمنطقة بدخولها عالم الفضاء وتهيئتها الظروف والبيئة المحفزة على الاستكشاف والابتكار واعتمادها على شباب وبنات الوطن في الارتقاء بالمجالات العلمية والبحثية وذلك في ظل حكمة القيادة الرشيدة والمتطلعة إلى حاضر ومستقبل باهر بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وقال سموه إن الخامس والعشرين من سبتمبر من العام 2019 يعتبر يوما استثنائيا لحدث عظيم في تاريخ دولتنا من أجل صنع مستقبل واعد ومبهر في مجال الفضاء والدخول إلى عالم من الاكتشافات العلمية والمساهمة في خدمة البشرية مما يرسخ مكانة دولتنا عالميا ويدعم مسيرة التطوير والتنمية التي تشهدها على كافة الصعد.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات تحتفي بتأهيل هزاع المنصوري وسلطان النيادي أول رائدي فضاء إماراتيين وتشيد بإنجازهم وقدراتهم العلمية والعملية وتثق بكفاءة المنصوري والذي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية ضمن مهمة علمية في محطة الفضاء الدولية لمدة ثمانية أيام لاستكشاف القمر والمريخ والقيام بتجارب ودراسات علمية لتكوين مرجع علمي عربي موثق .

وعبر صاحب السمو حاكم عجمان عن سعادته بانطلاق مهمة أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية ضمن برنامج "الإمارات لرواد الفضاء" والذي يعمل على إعداد كوادر وطنية مؤهلة وإعداد وتدريب رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية تثري المجتمع الدولي بمعلومات وحلول للتحديات المختلفة.

ولفت سموه إلى أن هذه المهمة ستجعل من دولة الإمارات منارة علمية جاذبة للكفاءات والمهارات الاستثنائية ومفتاح أمل وسعادة للمنطقة والأمة العربية والإسلامية.

وأضاف صاحب السمو حاكم عجمان أن دولة الإمارات تفخر بإنجازها التاريخي وتحقيق حلم القادة المؤسسين في وصول أبناء الوطن والصحراء إلى قمة الفضاء وتعتز بالإنجازات الإماراتية في مجالات العلم والمعرفة والبحوث ومشاركة المجتمع الدولي في الاستكشافات العلمية وتحقيق نهضة علمية في مجال الفضاء وتلبية متطلبات المستقبل والحاضر.

وأشار سموه إلى أن الرحلة علامة إيجابية على نمو قطاع الفضاء الإماراتي الذي يعتزم إرسال رحلة غير مأهولة إلى المريخ عام 2021 لتتزامن مع الذكرى الخمسين لقيام الدولة.

وتوجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بالشكر والتقدير والامتنان إلى كل من أسس وساهم في تشييد نهضة علمية إماراتية في مجال الفضاء على رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على تأسيس برنامج الإمارات لرواد الفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء ودعمهما اللامحدود لأبناء الوطن للخوض في المهام العلمية وتحقيق الإنجازات البحثية النافعة.

ودعا سموه الله أن يحفظ رائدي الفضاء الإماراتيين ويكلل رحلتهما بالتوفيق والنجاح ويردهما سالمين غانمين.