"البيان" تنقل لحظات مؤثرة بين هزاع المنصوري وطفليه

المصدر: بيكونور كازخستان- ابراهيم توتونجي

في الغرفة الصغيرة التي اتسعت لعدد محدود جداً من الحضور ضم بالدرجة الأولى أهالي ومرافقي رواد الفضاء وقلة من الصحافيين، وقبل ساعات قليلة من انطلاق صاروخ "سيوز ام جي" إلى الفضاء؛ شهدت "البيان" على اللقاء الأخير المؤثر بين رائد الفضاء هزاع المنصوري وطفليه علي ومريم.

وكان على المنصوري ان ينتظر زميليه رائدي الفضاء الأمريكي والروسي لاجراء اختبارات الوزن وارتداء بدلة الفضاء "سوكول" لكي يكون الثالث في الترتيب، لكنه استغل هذا الوقت في التحدث بطريقة الإشارة إلى ولديه، من خلال الزجاج الحاجب، وكان من الملفت تجاوب الولدين الذين كانا يومئان اليه ويتجاوبان بالمقابل.

بعدها تمكن المنصوري من التحدث اليهما بصورة اوضح مستخدما الميكروفون من وراء الزجاج، وبادرهما بالقول:" السلام عليكم"، وبعد ان رداً السلام جرت بينهم محادثة، قام المنصوري خلالها بتقديم شروحات للطفلين عن الفضاء ومهمته والبدلة التي يرتديها.

وخلال الأيام التي سبقت الإطلاق، زجه المنصوري رسائل متعددة عبر فيها عن تعلقه بعائلته وشكره لزوجته وطفليه ووالديه على الدعم الذي تلقاه منهم طوال حياته.