وسم #طموح_زايد_يعانق_الفضاء يتصدر ترند الإمارات

حقق وسم #طموح_زايد_يعانق_الفضاء رقماً قياسياً في التداول والانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث حقق 112 مليون مشاهدة ليتصدر قائمة الترند المحلي للإمارات، ليسجل بذلك أعلى المشاهدات والتعليقات من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من داخل وخارج الدولة، ما يؤكد التفاعل الكبير من أبناء الإمارات والدول العربية والعالم مع الوسم.

وقال الإعلامي الكويتي محمد أحمد الملا : "هو طموح شاركه عمل .. بنا وطن و مواطن فعانقت سماء الإمارات السحاب و اليوم ابنه هزاع المنصوري إلى الفضاء رحم الله زايد و اطال في عمره عياله استودعناك الله يا هزاع وانت تمثل الخليج و العرب."

من جانبها قالت الاعلامية ميثاء إبراهيم" "رقم واحد نعم نحن الرقم واحد بدون انداد .. رقم واحد ولا غيره من الأعداد عددينا".

كما تفاعل المغردون الذين اجمعوا ان حلمُ الشيخ زايد طيب الله ثراة لم يعد حلماً وانما صار حقيقة ها هم ابناؤه يعانقون الفضاء مثلما كان يتمنى.