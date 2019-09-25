محمد بن راشد ومحمد بن زايد يناقشان موضوعات تتعلق برِفعة الوطن وسعادة المواطن

المصدر: وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله" أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ظهر اليوم بحضور سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الامن الوطني.

تناول اللقاء الذي عقد في استراحة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالمرموم في دبي بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية الشاملة التي تشمل كافة جنبات الدولة في ضوء الخطط والاستراتيجيات المعتمدة، التي تهدف إلى تطوير القدرات والكفاءات واستحداث أفضل النظم وفق أرقى المعايير العالمية لخدمة الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق مزيد من الرفعة لوطننا الغالي والحفاظ على مكتسباته وتنميتها، وضمان أفضل مستويات الحياة الكريمة للمواطن وتأكيد المعطيات التي تضمن له الراحة والسعادة، وتمنحه المقومات اللازمة لنجاحه وتميزه في شتى القطاعات، وصولاً إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات في أرقى المراتب وضمن أعلى مؤشرات التنافسيّة العالمية.