ملك السويد يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

المصدر: وام

تسلم جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد، أوراق اعتماد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم سفير الدولة لدى مملكة السويد، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في القصر الملكي.

ونقل سعادة السفير تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جلالة ملك السويد.

ومن جانبه حمل ملك السويد سعادة السفير آل مكتوم تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .

ورحب جلالته بسعادة السفير متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً رغبة السويد في تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات في المجالات كافة.

وعبّر الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم عن سعادته لتعيينه سفيراً للدولة لدى مملكة السويد. مشيداً بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور علـى الأصعدة كافة، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من قبل قيادتي البلدين. مؤكدا أنه سيبذل كل جهوده لتعزيز علاقات التعاون في شتى المجالات.